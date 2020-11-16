 
مباشر

أول دولة عربية تعزي بوفاة وزير الخارجية السوري

أخبار العالم العربي

أول دولة عربية تعزي بوفاة وزير الخارجية السوري
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/p5vs

قدمت الخارجية العمانية تعازيها لسوريا بوفاة وزير الخارجية السوري، وليد المعلم، الذي وافته المنية صباح اليوم الاثنين.

وجاء في بيان الخارجية العمانية اليوم الاثنين: "تعرب الخارجية عن تعازيها ومواساتها إلى الأشقاء في الجمهورية العربية السورية في وفاة معالي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والمغتربين ‎وليد المعلم، رحمه الله".

إقرأ المزيد
وفاة وزير الخارجية السوري وليد المعلم
وفاة وزير الخارجية السوري وليد المعلم

وأعلن التلفزيون الرسمي السوري في وقت مبكر، اليوم الاثنين، وفاة وليد المعلم، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية والمغتربين، عن عمر ناهز 79 عاما.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا