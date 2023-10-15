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الإفراج عن مدير المخابرات الأردنية الأسبق محمد الذهبي

أخبار العالم العربي

الإفراج عن مدير المخابرات الأردنية الأسبق محمد الذهبي
صورة من الإنترنت
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جرى صباح اليوم الأحد الإفراج عن مدير المخابرات الأردنية الأسبق محمد الذهبي، بعد قضائه مدة محكوميته التي بدأت بالعام 2012.

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وحكمت محكمة جنايات عمان في العام 2012 على مدير المخابرات الأسبق الفريق المتقاعد محمد الذهبي بالأشغال الشاقة المؤقتة 13 عاما و3 أشهر، وحبسه سنة واحدة محسوبة له فيها مدة التوقيف، وتغريمه أكثر من 21 مليون دينار، ومصادرة ما يزيد على 24 مليون دينار من أملاكه، بعد إدانته بـ"غسل الأموال والاستثمار الوظيفي والاختلاس".

وشغل محمد الذهبي منصب مدير المخابرات العامة في الأردن من أواخر 2005 وحتى ديسمبر 2008.

المصدر: RT

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