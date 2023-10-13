مصر.. الطنطاوي يعلن مغادرة سباق الرئاسة المصرية بسبب عدم حصوله على التوكيلات اللازمة

ذكر مراسل RT أن المرشح لانتخابات رئاسة مصر أحمد الطنطاوي غادر سباق الترشح للانتخابات الرئاسية بسبب عجزه عن توفير التوكيلات اللازمة لهذا الترشح، وأعلنت حملته الرئاسية ذلك.

غادر أحمد الطنطاوي سباق الترشح للانتخابات الرئاسية في مصر بحسب ما ذكرته حملة أحمد الطنطاوي عضو مجلس النواب السابق، مشيرة إلى أن اتخاذها هذا القرار جاء بعد فشلها في جمع التوكيلات اللازمة للترشيح.

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إلى ذلك، أعلن منسق حملة الطنطاوي، محمد أبو الديار، حصول الطنطاوي على 14160 توكيلا فقط، وهو ما يعني عدم استيفاء الشرط الأساسي للترشح بالتأييد الشعبي اللازم له.

المصدر: RT

القاهرة ناصر حاتم