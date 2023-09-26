مفكر سياسي مصري يكشف عن موقفه من ترشح أحمد الطنطاوي للرئاسة

كشف المفكر السياسي المصري مصطفى الفقي، عن موقفه من ترشح النائب السابق أحمد الطنطاوي لانتخابات الرئاسة، وسر دعمه للرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل توليه ولاية رئاسية جديدة.

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وقال مصطفى الفقي خلال لقائه ببرنامج "يحدث في مصر" على قناة "إم بي سي مصر" أن "أحمد طنطاوي شاب هادئ ورصين وكان نائبا محترما وفاهما وواعيا لكن أين المحكات والخبرات السياسية التي تؤهله لخوض سباق الانتخابات الرئاسية".

وأضاف: "مينفعش يبقى منصب رئيس الجمهورية يبقى للتجربة".

وتابع قائلا "لا أعرف حجم خبرات أحمد الطنطاوي السياسية أو القيادية بالإضافة إلى أنه لا ينتمي لتنظيم سياسي لذلك أراه غير مؤهل لخوض الانتخابات".

وأكد المفكر السياسي المصري أنه داعم للرئيس السيسي لأن الأمان والاستقرار جاء على يديه وهو قادر على إصلاح أي خلل موجود الآن، متوقعا فوزه بالانتخابات الرئاسية.

وكان المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة في مصر أحمد الطنطاوي قد تسبب، بأزمة كبيرة بعد حديثه عن الإخوان المسلمين ونيته التعاون معهم.

وذكرت حملة أحمد طنطاوي، في تصريحات منسوبة لها أن البرنامج الرئاسي للمرشح المحتمل أحمد الطنطاوي يرحب بجماعة الاخوان وعودتهم للمشهد السياسي المصري وليس من الطبيعي أن نستبعد أي شخص طالما يحمل بطاقة الرقم القومي المصرية.

المصدر: موقع " القاهرة 24" المصري