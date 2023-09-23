"أ ب": باحثون أمنيون اكتشفوا محاولة استهداف نائب مصري معارض ببرنامج تجسس بعد إعلان ترشحه للانتخابات

قال باحثون أمنيون إن السياسي والنائب المصري السابق أحمد الطنطاوي، استهدف ببرنامج تجسس بعد إعلانه ترشحه للانتخابات الرئاسية.

ووفقا لما نقلته وكالة "أسوشيتد برس"، أشار الباحثون إلى أن السلطات المصرية من المحتمل أن تكون وراء محاولة الاختراق.

إقرأ المزيد

وأفادت الوكالة بأن اكتشاف المحاولة الأسبوع الماضي من قبل الباحثين في مختبر "سيتيزن لاب" الكندي و"مجموعة تحليل التهديدات" التابعة لشركة "غوغل"، دفع شركة "آبل" إلى تسريع تحديثات نظام التشغيل لأجهزة "آي فون" و"آي باد" وحواسب "ماك" وساعات "آبل" لتصحيح الثغرات الأمنية المرتبطة بها.

وذكر مختبر "سيتيزن لاب" في بيان أن المحاولات الأخيرة للتجسس على النائب المصري السابق أحمد الطنطاوي، تضمنت تهيئة اتصاله بشبكة الهاتف المحمول "فودافون مصر" بحيث تصاب أجهزته تلقائيا ببرنامج التجسس "Cytrox's Predator" إذا زار مواقع معينة لا تستخدم بروتوكول "إتش تي تي بي إس" الآمن.

وأفاد بأنه تم استهداف النائب المصري السابق أحمد الطنطاوي ببرنامج تجسس "Cytrox's Predator" عبر روابط مرسلة عبر الرسائل النصية القصيرة وWhatsApp في الفترة ما بين مايو وسبتمبر 2023.

وأوضح المختبر أن الاستهداف تم بعد أن أعلن الطنطاوي عن خططه للترشح للرئاسة في الانتخابات المصرية عام 2024.

NEW @citizenlab report: Egyptian 🇪🇬 Presidential candidate hacked with #Predator spyware



Working w/ @Google TAG, we discovered three #Apple zero days (hence emergency patches last night)



Details 👇 https://t.co/ZyAluqT1Nm — profdeibert (@RonDeibert) September 22, 2023

🚨🚨 BIG : WE URGE ALL USERS TO UPDATE THEIR #Apple devices urgently.@citizenlab in coordination with @Google’s TAG team found that former Egyptian MP Ahmed Eltantawy was targeted with Cytrox’s #Predator#spyware through links sent via SMS and WhatsApp.https://t.co/YepUzuLQXU — Citizen Lab (@citizenlab) September 22, 2023

وأشارت الوكالة إلى أن بيل ماركزاك الباحث المشارك في هيئة مراقبة الإنترنت بجامعة تورونتو، رفض تقديم مزيد من التفاصيل حول كيفية اكتشاف عملية الاستهداف.

ولم يستجب الطنطاوي على الفور لطلب التعليق على استهدافه ببرامج التجسس المزعومة.

المصدر: "أسوشيتد برس"