إعلامي مصري شهير يؤيد ترشح الطنطاوي في مواجهة السيسي لرئاسة مصر ويحدد خطا أحمر

قال الإعلامي المصري مصطفى بكري إنه لا يختلف مع أحمد الطنطاوي أو ترشحه للرئاسة ويحترم رؤيته الناقدة للسياسات، لكن ظهور حلمي الجزار ودعمه وتأييده لـ"الطنطاوي" يحتاج ردا قاطعا منه.

وتابع قائلا: "هو -أي الطنطاوي- سيترشح للانتخابات الرئاسية منافسا للرئيس السيسي، نظرا لأنه يختلف مع النظام، وهذا من حقه، لكن مسألة الإخوان خط أحمر، وهي قضية مفصلية وأساسية، والدستور نص على أن هذه الجماعة إرهابية محظورة، ومَن يضع يده في يدهم فهو مثلهم بالضبط خائن للوطن ويده مُلطخة بالدماء".

وتابع بكري: نتمنى أن يكون الخطاب السياسي للمرشحين في الانتخابات الرئاسية محترمًا ومتوازنا، خاصة أن هناك ضمانات حقيقية لنزاهة الانتخابات، فالشعب لن يحتمل المرشح الواحد الذي ينافس نفسه".

وأضاف: "لدينا ثقة في الهيئة الوطنية للانتخابات، فإننا سنكون على مسافة واحدة من الجميع. ومن حقنا أن يكون لدينا انتخابات رئاسية حرة".

ودعا بكري كل مرشح لهذا المنصب أن يعلن موقفه من "هذه الجماعة المحظورة لكي نعلم من الذي يريد بناء الدولة ومن يسعي لخرابها".

وكان بكري قد هاجم، في وقت سابق، المرشح الرئاسي المحتمل أحمد طنطاوي، معلقا على دعوته "الإخوان المسلمين" للعودة للمشهد السياسي، قائلا: "أنت تلعب لعبة خطيرة".

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وعلق بكري على دعوة الطنطاوي، أحد المرشحين المحتملين للرئاسة لعودة الإخوان للمشهد السياسي قائلا:" هذا يزعج أي أحد يخاف على البلد.. هذا الذي يجري اتفاق جرى في لبنان بواسطة عراب الإخوان أيمن نور".

المصدر: وسائل إعلام مصرية