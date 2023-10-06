مصر.. أحمد الطنطاوي يوجه "رسالة تحد" للسيسي (فيديو)

نشر المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية في مصر، أحمد الطنطاوي، مقطع فيديو على منصة "X" يوم الجمعة، وجه من خلاله رسالة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وقال المرشح المحتمل معلقا على الفيديو: "أحمد الطنطاوي من أمام الشهر العقاري في سوهاج يوجه رسالة إلى رئيس الجمهورية: لو واثق فعلا في شعبيتك سيبوا الناس تعمل التوكيلات وقابلني على الصندوق وهفوز عليك".

وظهر الطنطاوي وسط أنصاره حيث وجه كلمة للمتواجدين حول استعداده لمنافسة الرئيس المصري في الانتخابات الرئاسية.

الآن.. أحمد الطنطاوي من أمام الشهر العقاري في سوهاج يوجه رسالة إلى رئيس الجمهورية: لو واثق فعلًا فى شعبيتك سيبوا الناس تعمل التوكيلات وقابلنى على الصندوق وهفوز عليك. pic.twitter.com/VnPDbBVAq3 — Ahmed Altantawy - أحمد الطنطاوي (@a_altantawyeg) October 6, 2023

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد أعلنت الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية 2024.

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وتضمن الجدول الزمني مواعيد فتح باب الترشح حيث دعت الهيئة الوطنية للانتخابات الراغبين فى الترشح ممن تنطبق عليهم الشروط فى التقدم بأوراق ترشحهم بمقر الهيئة اعتبارا من يوم 5 أكتوبر وحتى يوم 14 منه.

كما حدد قرار الهيئة مواعيد تلقي الطلبات من التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء ما عدا اليوم الأخير حيث سيكون تلقى الطلبات حتى الساعة الثانية ظهرا.

وحددت الهيئة 3 أيام لاقتراع المصريين بالخارج أيام 1 و2 و3 ديسمبر 2023 على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء بتوقيت كل دولة، وتبدأ الانتخابات في الداخل يوم 10 ديسمبر على أن يتم الإعلان عن نتائج الانتخابات يوم 18 ديسمبر.

وتبدأ فترة الصمت الدعائي الأول للمصريين بالخارج في اليومين السابقين على يوم الاقتراع حتى الساعة 12 منتصف الليل بالتوقيت المحلي لكل دولة.

المصدر: RT + منصة "X"