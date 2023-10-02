السيسي يعلن ترشحه لولاية رئاسية جديدة في مصر

أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي نيته الترشح لولاية جديدة لرئاسة مصر، خلال مؤتمر حكاية وطن.

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وقال السيسي في كلمته: "أقول لكم بلسان صادق، كما عاهدتكم.. بأنني حين لبيت نداء المصريين، وتوليت المسؤولية التي حملوني إياها، لم أكن أملك خزائن الأرض، أو جوامع الوعود الوردية.. لم أكن أملك سوى إيماني بالله و بمصر، وانحيازي لإرادتكم، والعمل بتجرد وإخلاص.. حاملا معي شرف العسكرية المصرية، ويكفيني بها وساما على صدري".

وتابع: "اليوم.. ونحن بصدد استحقاق انتخابي لتولي مسؤولية إدارة الدولة المصرية، فإنني كما تعاهدت معكم، منذ سنوات عشر مضت.. لا أبادر إلا باستدعاء المصريين.. الذين أدعوهم بدعوة صادقة، أن يجعلوا هذه الانتخابات بداية حقيقية، لحياة سياسية مفعمة بالحيوية.. تشهد تعددية وتنوعا واختلافا، دون تجاوز أو تجريح".

وأوضح السيسي: "كمواطن مصري، قبل أن أكون رئيسا.. كانت سعادتى بالغة، بهذا التنوع في المرشحين.. الذين بادروا لتولي المسؤولية.. لهم جميعا مني كل التقدير والاحترام، فالاختلاف سنة الله في خلقه، وحقيقة لا يمكن إنكارها.. والتنوع هو ثراء حقيقي، يدلل على خصوبة أمتنا وقدرتها على البقاء".

وأشار الرئيس المصري: "كما لبيت نداء المصريين من قبل.. فإنني ألبي اليوم، نداءهم مرة أخرى.. وعقدت العزم على ترشيح نفسى لكم، لاستكمال الحلم في مدة رئاسية جديدة.. أعدكم باذن الله بأن تكون امتدادا لسعينا المشترك، من أجل مصر وشعبها، وأدعو كل المصريين إلى المشاركة فى هذا المشهد الديمقراطى.. ليختاروا بضميرهم الوطنى المتجرد، من يصلح.. والله يولى من يصلح، تلك دعوتي الصادقة.. وهذه إرادة المصريين.. التى أحترمها، وأعمل بها ولها".

المصدر: RT