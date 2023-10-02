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السيسي يعلن ترشحه لولاية رئاسية جديدة في مصر

السيسي يرد على مطالب ترشحه للانتخابات الرئاسية

أخبار العالم العربي

السيسي يرد على مطالب ترشحه للانتخابات الرئاسية
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ناشد الحاضرون في جلسة السياسة الخارجية والأمن القومي بمؤتمر حكاية وطن،  الرئيس السيسي بالترشح لفترة رئاسية جديدة على الهواء.

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وردد الحاضرون في القاعة، "استجيب ياريس لمطلب الشعب، وترشح للانتخابات المقبلة"، ورد السيسي، ضاحكا "هو انا مستجبتش".

وقال الرئيس المصري:" انا بحكي الحكاية عشان تعرفوا يعني إيه دولة، ولازم الشعب المصري كله يعرف اللي حصل في مصر".

وأضاف الرئيس السيسي "ليا عظيم الشرف إن اللي ساعدني هو ربنا في بناء مصر".

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، "نعمل على إعادة بناء مؤسسات الدولة بشكل مختلف بما يصعب على الأشرار أن يستهدفوها ".

المصدر: RT

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