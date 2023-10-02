آلاف المصريين يتوجهون للميادين لدعم ترشح السيسي مجددا للرئاسة (صور)

تشهد ميادين مصر تجمعات بالآلاف لدعم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ومطالبته بالترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك قبل فتح باب الترشح للانتخابات في الفترة من 5 إلى 14 أكتوبر.

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وشهد ميدان المؤسسة بشبرا الخيمة، توافد عدد كبير من المواطنين، لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي ودعوته للترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، إضافة إلى الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر المجيدة.

وتوافد المئات من أهالي الشرقية أمام ديوان عام محافظة الشرقية للاحتفال بذكرى انتصارات حرب أكتوبر وإعلان تأييدهم للرئيس عبدالفتاح السيسي كي يخوض الانتخابات الرئاسية 2024 ، والمقررة في ديسمبر المقبل.

كما وصلت مسيرة تضم المئات من المواطنين للمشاركة في احتفالية الذكرى الخمسين لنصر أكتوبر المقرر تنظيمها مساء اليوم بميدان الجلاء بالدقي، ومطالبة الرئيس السيسي بالترشح للانتخابات الرئاسية لاستكمال مسيرة البناء والتنمية.

وشارك الآلاف من أبناء محافظة سوهاج، من مختلف مدن ومراكز المحافظة، فى الاحتفالية الكبرى التى نظمتها أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة سوهاج، بمناسبة مرور 50 عامًا على ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.

واقيمت الاحتفالية بميدان الشبان المسلمين أكبر ميادين مدينة سوهاج، بحضور قيادات أمانة حزب مستقبل وطن، وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ عن الحزب، وعدد من القيادات الشعبية، وجموع حاشدة من الأهالى وبالاخص شباب وفتيات الجامعات.

كما توافد الآلاف من أهالي مراكز وقرى محافظة المنيا على الميادين العامة بمدينة المنيا، وخاصة ميدان 30 يونيو (بالاس)، والذي يعد آحد أشهر ميادين محافظة المنيا وميدان عبد المنعم، حاملين صور الرئيس والأعلام لتأييد الرئيس وتزينت الميادين بصور الرئيس والأعلام وسط انطلاق الأغاني الوطنية في احتفالية أعادت للأذهان ذكرى ثورة 30 يونيو.

المصدر: RT