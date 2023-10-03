مصر.. مرشح رئاسي يتحدى السيسي في الانتخابات المقبلة (فيديو)

نشر المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة المصرية أحمد الطنطاوي فيديو له وسط عدد من أنصاره، أعلن فيه تحدى الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات.

الآن.. أحمد الطنطاوي يُشهد الشعب المصري ويتحدى رئيس الجمهورية من أمام مقر الشهر العقاري في مدينة طنطا - محافظة الغربية. pic.twitter.com/4FXqmkIEJi — Ahmed Altantawy - أحمد الطنطاوي (@a_altantawyeg) October 1, 2023

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وظهر طنطاوي وسط أنصاره، في الوقت الذي ترتفع حوله لافتات للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حيث وجه كلمة للمتواجدين حول استعداده لمنافسة الرئيس المصري في الانتخابات الرئاسية.

وانتقد المرشح الرئاسي المحتمل أحمد طنطاوي وجود المئات من الأشخاص أمام مقرات الشهر العقاري في العديد من المحافظات وعدم تمكنهم من عمل توكيلات خاصة له لترشحه في الانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى قدرته على الفوز على السيسي في الانتخابات الرئاسية.

المصدر: RT