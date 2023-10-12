الإعلام الرسمي الفلسطيني: استهداف طواقمنا لن يرهبنا أو يمنعنا من القيام بواجبنا الوطني (فيديو)

أدان الإعلام الرسمي الفلسطيني، اليوم الخميس، اعتداء الجيش الإسرائيلي على طواقمه والاستيلاء على معداته، قرب بلدة عطارة شمال رام الله.

واستهدف الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم، طاقم تلفزيون فلسطين بالرصاص الحي على حاجز عطارة.

وأوضح الإعلام الرسمي، في بيان صحفي، اليوم الخميس، أن "طواقمه العاملة تعرضت للاعتداء والاستيلاء على معداتها من قبل جيش الاحتلال قرب بلدة عطارة شمال رام الله، في أثناء تغطية عدوان جيش الاحتلال وعصابات المستعمرين على المواطنين".

وطالب الإعلام الرسمي، المؤسسات الإعلامية الدولية ومنظمات حقوق الإنسان كافة، بالقيام بدورها في توفير الحماية للطواقم الإعلامية"، مؤكدا في الوقت ذاته، أن "الإعلام الفلسطيني سيبقى يؤدي رسالته الوطنية في فضح جرائم الاحتلال وعصابات المستعمرين".

ومع دخول عملية "طوفان الأقصى" يومها السادس، تستمر الفصائل الفلسطينية بإطلاق الصواريخ ردا على اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية. وتستمر المواجهات مع القوات الإسرائيلية في محيط غزة، وتتسع رقعتها لتشمل جنوب لبنان والحدود المصرية.

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المصدر: RT