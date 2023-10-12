الرئيس التونسي يبحث مع وزير الدفاع إرسال مساعدات إلى الفلسطينيين

بحث الرئيس التونسي قيس سعيد خلال لقاء جمعه يوم الأربعاء بوزير الدفاع عماد مميش، إمكانية إرسال المساعدات إلى الفلسطينيين.

وقالت الرئاسة التونسية إن اللقاء تطرق إلى موضوع توفير طائرات عسكرية لنقل أدوية وأدوات جراحة ودم ومولدات كهربائية ميدانية لفائدة الفلسطينيين متى تسنى ذلك.

كما تناول اللقاء جاهزية القوات المسلحة العسكرية التونسية على وجه العموم.

والاثنين، ترأس الرئيس التونسي جلسة عمل بقصر قرطاج تم التباحث خلالها في سبل دعم الشعب الفلسطيني على المستوى الدبلوماسي وفي المجال الصحي.

وقالت الرئاسة التونسية إنه تم التباحث في هذا الاجتماع في سبل دعم الشعب الفلسطيني على المستوى الدبلوماسي وفي المجال الصحي لا سيما من خلال توفير ما يحتاجه الفلسطينيون من أدوية وأدوات جراحة والتبرع بالدم، بالإضافة إلى توجيه مولدات كهربائية ميدانية خاصة بعد قطع التيار الكهربائي على جزء كبير من قطاع غزة.

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وأضافت الرئاسة أن هناك اتصالات جرت بين الهلال الأحمر التونسي والهلال الأحمر الفلسطيني لتحديد ما يحتاجه الفلسطينيون في مواجهتهم لإسرائيل.

وأشارت في بيانها إلى أنه تم التعرض إلى إمكانية نقل عدد من الجرحى الفلسطينيين إلى تونس، علاوة على إمكانية توجيه إطارات تونسية طبية وشبه طبية مختصة إلى فلسطين.

وتتواصل لليوم الخامس على التوالي الغارات الإسرائيلية على غزة مستهدفة مناطق مختلفة في القطاع ما أدى إلى ارتفاع حصيلة القتلى إلى 1100 بالإضافة إلى إصابة 5339 آخرين بجروح مختلفة.

وأطلقت حركة حماس يوم السبت عملية "طوفان الأقصى" تم خلالها استهداف إسرائيل بعدة آلاف من الصواريخ من قطاع غزة، كما نفذ المقاتلون الفلسطينيون عمليات نوعية في العمق الإسرائيلي.

وردا على ذلك، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية" ودعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنامين نتنياهو الفلسطينيين إلى مغادرة غزة مهددا بتدمير حركة "حماس" وتحويل غزة إلى خراب.

المصدر: RT