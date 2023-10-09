مصر.. القبض على مزورين في انتخابات الرئاسة (صور)

أصدرت وزارة الداخلية المصرية بيانا، أعلنت فيه القبض على عدد من الأشخاص خلال تحريرهم توكيلات مزورة لأحد المرشحين المحتملين لرئاسة مصر.

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وقال بيان الداخلية: "صرح مصدر أمني أنه بتاريخ اليوم تم ضبط عدد (8) أشخاص بنطاق محافظات (الإسكندرية- الجيزة – الفيوم – السويس) أثناء قيامهم بتحرير توكيلات مزورة لصالح أحد المرشحين المحتملين للإنتخابات الرئاسية ووضعهم توقيعات عليها للإدعاء بأنها صادرة عن مكاتب الشهر العقاري، وقد عثر بحوزتهم على إجمالي عدد ( 596 ) نسخة من التوكيلات المزورة "خالية البيانات" كما أمكن تحديد وضبط صاحب المطبعة التي قامت بطباعة التوكيلات المزورة .. وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وعرضهم على النيابة العامة".

وشددت وزارة الداخلية على التصدي لأي مخالفات تخل بالأمن العام، في ضوء ما يردده بعض أنصار المرشحين المحتملين في الانتخابات الرئاسية 2024.

وقالت الداخلية في بيان اليوم الاثنين: "صرح مصدر أمنى بأنه في ضوء ما تلاحظ من ترديد بعض أنصار أحد المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية من دعوات للقيام بأعمال مخالفة للقانون وتحركات تخل بالأمن، فإن وزارة الداخلية تؤكد أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية بكل حسم تجاه من يخالف الضوابط القانونية الموضوعة من الهيئة الوطنية للانتخابات أو أي مخالفات تخل بالأمن العام".

المصدر: RT