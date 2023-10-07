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موسكو تدعو إسرائيل وفلسطين لوقف فوري لإطلاق النار

إسماعيل هنية: طوفان الأقصى بدأ من غزة وسوف يمتد للضفة والخارج وكل مكان يتواجد فيه شعبنا وأمتنا

أخبار العالم العربي

إسماعيل هنية: طوفان الأقصى بدأ من غزة وسوف يمتد للضفة والخارج وكل مكان يتواجد فيه شعبنا وأمتنا
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قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية إن "طوفان الأقصى بدأ من غزة وسوف يمتد للضفة والخارج، وكل مكان يتواجد فيه شعبنا وأمتنا".

وأضاف في تصريح رسمي "لو سكت العالم ما كنا لنسكت على تدنيس المسجد الأقصى، وعلى نية العدوان وفرض السيادة عليه، على ثقة أن أمتنا جميعا ستكون جزءا من معركة الدفاع عن مسرى الرسول".

وتابع "هذا ليس وقت الانتظار والمشاهدة، وليس وقت النصرة بالقلب فقط وإنما النصرة بالفعل".

وتشن كتائب القسام التابعة لحماس هجوما واسعا على إسرائيل منذ ساعات الصباح وسط خسائر إسرائيلية كبيرة وغير مسبوقة.

يتبع ..

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