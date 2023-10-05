"معارضو السيسي يكبلون كريم عبد العزيز".. باحث في الأمن القومي يعلق على الفيديو المثير للجدل

علق الباحث في شؤون الأمن القومي المصري أحمد رفعت، على الفيديو الذي نشره "جو" المدون المصري المعارض للرئيس عبد الفتاح السيسي.

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واستغل بعض المعارضين للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في الخارج، فيديو للفنان المصري كريم عبد العزيز لحظة إعلان تأييده للرئيس المصري بطريقة غريبة.

وقال الباحث المصري في تصريحات لـRT: "حروب الجيل الرابع ضد مصر تتم كما يقول الكتاب، فلا يوجد بلد في العالم توجه ضده مثل هذه الحرب بهذه الطريقة، وتوجه ضده كل هذه القنوات ولا كل هذه المواقع ولا كل هذه المنظمات الوهمية التي تدعي زورا في الخارج أنها حقوقية، بالإضافة إلى اللجان الإلكترونية الموجهة من عدة جهات بينها دول وتتقدمها جماعة الإخوان الإرهابية".

وتابع الباحث المصري: "سبق أن قلنا في سياقات عديدة أن أدوات هذه الحروب تتطور كل يوم جنبا إلى جنب مع التطور التكنولوجي، وها هو الفيديو يقول ذلك فلم يعد الحال متوقفا عند التزوير بالفوتوشوب ولا تركيب صوت على صوت ولا صوت على صورة ولا عنوان خادع على خبر ولا عنوان كاذب على فيديو ولا خبر مفبرك ولا الاغتيال المعنوي للشخصيات العامة واستهدافها بالإشاعات وغيرها من أدوات ووسائل الحرب الإعلامية الجديدة، بل وصلنا إلى استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي فيها وبالتالي يجدد ذلك الدعوة الملحة للمجتمع الدولي لوضع قوانين صارمة تحترم الخصوصية وشرف العائلات والأشخاص وتمنع التزييف وذلك قبل انزلاق العآلم كله في مأساة أخلاقية كبرى".

ونوه بأن: "الوعي في مواجهة ذلك هو الحال وأطالب الفنان كريم عبد العزيز بأن يضرب مثالا في وقف موجة قادمة من هذا النوع من الإجرام والبحث عن وسائل فنية لإثبات الجريمة على مرتكبيها والمطالبة بمحاسبتهم حتى ولو بغرامة كبرى موجعة وأن يعتبر الأمر عمليا أخلاقيا قبل أن يكون قانونيا".

وقام بعض المعارضين للرئيس المصري في الخارج باستخدام الذكاء الاصطناعي ونشر فيديو مركب للفنان المصري كريم عبد العزيز وهو مكبل في عمود ويتحدث عن دعمه للسيسي، وبجانبه المدون الشهير بـ"جو" المعروف بمعارضته للرئيس المصري مكبلا بجانبه أيضا.

المصدر: RT

القاهرة - ناصر حاتم