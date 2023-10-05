معارضو السيسي يتلاعبون بفيديو لفنان مصري كبير

استغل بعض المعارضين للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في الخارج، فيديو للفنان المصري كريم عبد العزيز لحظة إعلان تأييده للرئيس المصري بطريقة غريبة.

مشهد تخيلي لطريقة التأييد في الوطن العربي ! pic.twitter.com/Fe905GA6RD — Joe (@youssef_hussen) October 5, 2023

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وقام بعض المعارضين للرئيس المصري في الخارج والهاربين، باستخدام الذكاء الاصطناعي ونشر فيديو مركب للفنان المصري كريم عبد العزيز وهو مكبل في عمود ويتحدث عن دعمه للرئيس المصري، وبجانبه المدون الشهير بـ"جو" المعروف بمعارضته للرئيس المصري مكبلا بجانبه أيضا.

الحقيقة وراء فيديو مساندة كريم عبد العزيز للرئيس السيسي 😀😀😀

pic.twitter.com/1QNtZOVhYy — Dr.Sam Youssef Ph.D.,M.Sc.,DPT. (@drhossamsamy65) October 4, 2023

وتداول عدد من المعارضين فيديو المدون "جو" تحت عنوان "طريقة الاختيار في الوطن العربي"، فيما هاجم المؤيدون للرئيس المصري استخدام الذكاء الاصطناعي في تشويه الواقع والفيديو الحقيقي.

وقال كريم عبد العزيز خلال الفيديو: "أؤيد وأرشح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية قادمة، لما بدأه من مشروعات وإنجازات ملموسة على أرض الواقع للمواطن المصري".

المصدر: RT