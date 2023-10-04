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مصر.. محاولة للاعتداء على مرشح رئاسي محتمل (فيديو)

أخبار العالم العربي

مصر.. محاولة للاعتداء على مرشح رئاسي محتمل (فيديو)
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نشر المرشح الرئاسي المحتمل في مصر أحمد الطنطاوي فيديو للحظة وصوله إلى محافظة الشرقية وسط داعميه، ومحاولة بعض الأشخاص الاعتداء عليه.

وفي فيديو نشره الطنطاوي، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، ظهر بجانب عدد من أنصاره يهتفون "طنطاوي.. طنطاوي"، و"الصحافة فين.. الرئيس أهه"، قبل أن يعترضهم عدد من الأشخاص.

واستكمل الطنطاوي جولته في المحافظة، وسط هتافات مع عدد من أنصاره الذين هتفوا "عيش.. حرية.. عدالة اجتماعية"، قبل أن يدخل في نقاش مع الجمهور، قائلا: "ممكن حضرتك تدخلني الشهر العقاري، أنا مواطن مصري مرشح في انتخابات رئاسة الجمهورية، ومش عارف أدخل الشهر العقاري".

المصدر: RT

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