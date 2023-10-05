اشتباكات عنيفة خلال اقتحام القوات الإسرائيلية مخيم طولكرم (فيديو)

اقتحمت القوات الإسرائيلية، فجر اليوم الخميس، مخيم طولكرم غرب الضفة الغربية، حيث دارت اشتباكات عنيفة مع مسلحين فلسطينيين.

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وأفادت وكالة "وفا" الفلسطنية للأنباء، بأن "قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت المخيم عند الساعة الخامسة فجرا، وتمركزت في حارة البلاونة"، مشيرة إلى أن "مواجهات عنيفة دارت بين الشبان وجنود من الجيش الإسرائيلي، الذين أطلقوا الأعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز السام باتجاههم".

بدوره، قال موقع "واينت" العبري، إن "قوات الجيش الإسرائيلي اعتقلت مطلوبا في مدينة طولكرم".

وأشار الموقع إلى أنه "جرى تبادل لإطلاق النار خلال العملية وإلقاء عبوات ناسفة على القوات الإسرائيلية".

وأعلنت كتيبة طولكرم بسرايا القدس "إصابة عدد من الجنود الإسرائيليين بعد وقوعهم في كمين عند محور البلاونة"، فيما أكدت كتائب القسام أن "مقاتليها خاضوا اشتباكات مع قوات الاحتلال المتوغلة في مخيم طولكرم وأوقعوا إصابات".

إلى ذلك، أفادت مراسلتنا بأن الجيش الاسرائيلي انسحب من مدينة طولكرم عقب المواجهات المسلحة.

جاء ذلك، عقب إعلان كتائب "شهداء الأقصى" التابعة لحركة "فتح" ليل أمس الأربعاء، أن مقاتليها تمكنوا من استهداف جرافة عسكرية إسرائيلية بعبوة ناسفة شرقي مدينة نابلس.

المصدر: RT+ وفا+ واينت