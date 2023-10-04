كتائب "شهداء الأقصى" تستهدف جرافة عسكرية إسرائيلية بعبوة ناسفة شرقي نابلس (فيديوهات)

أعلنت كتائب "شهداء الأقصى" التابعة لحركة "فتح" الفلسطينية أن مقاتليها تمكنوا من استهداف جرافة عسكرية إسرائيلية بعبوة ناسفة شرقي مدينة نابلس.

وقالت كتائب "شهداء الأقصى": "يتصدى مجاهدونا في كتائب شهداء الأقصى لآليات جيش العدو الصهيوني التي تقتحم المنطقة الشرقية من مدينة نابلس، حيث تمكن مجاهدونا قبل قليل من استهداف جرافة عسكرية بعبوة ناسفة محلية الصنع".

كما أظهر مقطع فيديو نشرته وسائل إعلام فلسطينية لحظة استهداف جرافة وآلية عسكري إسرائيلية بعبوات ناسفة وزجاجات حارقة بالمنطقة الشرقية بنابلس.

وكانت "إذاعة الأقصى" قد أفادت بأن "قوات الاحتلال اقتحمت منطقة عراق التايه شرق نابلس".

كما نشرت مقطع فيديو يظهر "مشاهد من إطلاق النار تجاه قوات الاحتلال خلال اقتحام نابلس".

هذا وأكد الهلال الأحمر الفلسطيني "إصابة شاب بقنبلة غازية بالرأس ونقله إلى مستشفى رفيديا من منطقة قبر يوسف شرقي نابلس".

وأشارت إذاعة الجيش الإسرائيلي إلى احتراق جرافة عسكرية إسرائيلية بعد إلقاء زجاجات حارقة عليها في نابلس.

المصدر: RT + "إذاعة الأقصى"