"حبيب المصريين".. "نحبك يا سيسي": ميادين القاهرة تكتسي بلافتات تأييد السيسي (صور)

اكتست ميادين في القاهرة بلافتات التأييد للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قبل إعلانه الترشح لولاية رئاسية جديدة مساء يوم غد الاثنين.

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ووفق المصادر، تجري تحضيرات حاليا لإقامة فعاليات تأييد للرئيس السيسي في مختلف المدن والمحافظات المصرية.

وكانت العديد من النقابات منها نقابتا المعلمين والصيادلة وغيرهما، وحزب المؤتمر قد أعلنوا مؤخرا دعمهم للرئيس السيسي.

كما حرر رئيس حزب المصريين الأحرار ومؤسس "الحملة الحزبية الشعبية" عصام خليل توكيلا لترشيح السيسي.

ومن المتوقع أن تجرى الانتخابات الرئاسية المصرية عام 2024 بعد نهاية فترة الرئيس السيسي، لكن الحكومة المصرية لم تحدد بعد الموعد الدقيق للانتخابات.

وتعد الانتخابات الرئاسية المصرية المقبلة، ثالث انتخابات رئاسية بعد ثورة 30 يونيو.

RT

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RT

المصدر: RT