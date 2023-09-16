السيسي: محدش يقدر يوقفنا

زار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم السبت محافظة بني سويف والتقى أهالي قرية سدس الأمراء.

إقرأ المزيد

وقال السيسي خلال افتتاحه عددا من المشاريع القومية في المنطقة، ضمن مبادرة "حياة كريمة": "لا أحد يستطيع أن يوقفنا أبدا عن الطريق اللي احنا ماشيين فيه وإحنا قادرين نغير حياة أهالينا".

وأضاف: "أقدر حجم المعاناة التي تواجهها الأسرة المصرية نتيجة الأعباء المعيشية"، مؤكدا أنه ليس "بعيدا عن أحوال الناس".

وشدد الرئيس المصري على أن "الدولة تبذل جهودا حثيثة وتكلفة باهظة للحفاظ على حالة الاستقرار مع تصاعد وتيرة الصراعات في دول الجوار".

المصدر: RT