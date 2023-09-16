 
مباشر

السيسي: محدش يقدر يوقفنا

أخبار العالم العربي

السيسي: محدش يقدر يوقفنا
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/w21x

زار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم السبت محافظة بني سويف والتقى أهالي قرية سدس الأمراء.

إقرأ المزيد
السيسي يعلن حزمة من الإجراءات للتخفيف من الأزمة الاقتصادية
السيسي يعلن حزمة من الإجراءات للتخفيف من الأزمة الاقتصادية

وقال السيسي خلال افتتاحه عددا من المشاريع القومية في المنطقة، ضمن مبادرة "حياة كريمة": "لا أحد يستطيع أن يوقفنا أبدا عن الطريق اللي احنا ماشيين فيه وإحنا قادرين نغير حياة أهالينا".

وأضاف: "أقدر حجم المعاناة التي تواجهها الأسرة المصرية نتيجة الأعباء المعيشية"، مؤكدا أنه ليس "بعيدا عن أحوال الناس".

وشدد الرئيس المصري على أن "الدولة تبذل جهودا حثيثة وتكلفة باهظة للحفاظ على حالة الاستقرار مع تصاعد وتيرة الصراعات في دول الجوار".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بوتين يوجه أعين العالم نحو الشرق الروسي.. "الاستثمار في روسيا أفضل وأكثر أمانا"