الكويت.. ضبط مطعم غير مرخص يقدم لزبائنه مشروبات كحولية ولحم خنزير (فيديو)

تمكنت الأجهزة الأمنية في الكويت من القبض على عدد من الأشخاص من جنسية آسيوية يقومون بإدارة مطعم غير مرخص، ويقدمون للزبائن مشروبات كحولية مستوردة ومصنعة محليا ولحم خنزير.

وأفادت صحيفة "المجلس" الكويتية بأن الشرطة عثرت على 489 زجاجة تحتوي على مشروبات كحولية مصنعة محليا، و54 جركل يحتوي على مواد كحولية و10 زجاجات كحولية مستوردة و218 كيلوغراما من لحم الخنزير.

وأشارت إلى أنه تم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

فيديو/ ضبط 8 أشخاص يديرون مطعماً غير مرخص يقدم لزبائنه مشروبات كحولية ولحم خنزير!.

• العثور بداخله على 499 خمور محلية ومستوردة و218 كيلو من لحم الخنزير. pic.twitter.com/ecrPJw2Tkt — المجلس (@Almajlliss) September 30, 2023

المصدر: "المجلس"