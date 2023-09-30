 
مباشر

الكويت.. ضبط مطعم غير مرخص يقدم لزبائنه مشروبات كحولية ولحم خنزير (فيديو)

أخبار العالم العربي

الكويت.. ضبط مطعم غير مرخص يقدم لزبائنه مشروبات كحولية ولحم خنزير (فيديو)
AP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/w50p

تمكنت الأجهزة الأمنية في الكويت من القبض على عدد من الأشخاص من جنسية آسيوية يقومون بإدارة مطعم غير مرخص، ويقدمون للزبائن مشروبات كحولية مستوردة ومصنعة محليا ولحم خنزير.

وأفادت صحيفة "المجلس" الكويتية بأن الشرطة عثرت على 489 زجاجة تحتوي على مشروبات كحولية مصنعة محليا، و54 جركل يحتوي على مواد كحولية و10 زجاجات كحولية مستوردة و218 كيلوغراما من لحم الخنزير.

وأشارت إلى أنه تم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

المصدر: "المجلس"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا