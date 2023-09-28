الكويت..ضبط العشرات بتهمة "ممارسة الرذيلة" مقابل مبالغ مالية

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية ضبط مجموعة من الأشخاص في 15 قضية منفصلة بتهمة "ممارسة الرذيلة ومخالفة الآداب العامة مقابل مبالغ مالية".

وقالت الداخلية الكويتية في بيان نشرته عبر حسابها في منصة "إكس": "الضربات تتوالى على أوكار الرذيلة ومروجيها..ضبط 30 شخصا في 15 قضية منفصلة بتهمة "ممارسة الرذيلة ومخالفة الآداب العامة" مقابل مبالغ مالية في المهبولة والمنقف والسالمية".

وأضاف الإعلام الأمني: "استمرارا لمتابعة كافة الظواهر السلبية المخالفة للآداب العامة، من قبل الإدارة العامة للمباحث الجنائية، ومن خلال رصد مواقع التواصل الإجتماعي ومعاهد المساج (التدليك) المروجة للرذيلة، تمكنت ادارة حماية الآداب العامة من ضبط 30 شخصا بتهمة الأعمال المنافية للآداب العامة (ممارسة الرذيلة) في 15 قضية منفصلة بمختلف محافظات البلاد، وتمت إحالتهم لجهات الاختصاص لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".

ونشرت الداخلية صورة مموهة للمتهمين، فيما أثنى رواد مواقع التواصل على عمل رجال الأمن في محاربة الرذيلة.

جهد جبار للداخليه يشكرون عليه — عبدالله،،،،،،،،، (@Abdullah1147263) September 28, 2023

المصدر: RT