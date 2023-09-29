"زفاف الموصل".. وفاة أم وشقيق العروس متأثرين بإصابتهما في الحريق

أفادت وسائل إعلام عراقية بوفاة والدة وشقيق عروس قضاء الحمدانية في محافظة نينوى العراقية أمس الخميس متأثرين بإصابتهما في حريق الزفاف.

وكشف مصدر طبي لموقع "بغداد اليوم"، أن والدة وشقيق العروس توفيا بمستشفى في الموصل نتيجة الحروق الشديدة التي أصابتهما في الحادث".

وكانت النيران اندلعت في قاعة أفراح خلال حفل الزفاف الذي أقيم يوم الثلاثاء، وأسفر الحريق، بحسب وزارة الصحة، عن مقتل أكثر من 100 شخص، وإصابة أكثر من 150 آخرين.

وأعلنت وزارة الداخلية العراقية قبل أيام أن الأمن تمكن من إلقاء القبض على 14 متهما من بينهم 10 عمال وصاحب القاعة و3 متورطين بإشعال الألعاب النارية.

المصدر: بغداد اليوم