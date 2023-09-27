العراق.. أول ظهور وانهيار لعروسي "زفاف الموصل" بعد الحريق خلال تشييع الضحايا (فيديو)

ظهر عروسا قاعة الأفراح المحترقة في الموصل أمس، خلال تشييع جثامين الضحايا، وكانا ينهاران من هول الفاجعة التي حصدت عشرات الأرواح وكانت العروس مرتمية على نعش أحد الضحايا وتبكي بحرقة.

وثّق مقطع فيديو متداول ظهور عروسي قاعة الأفراح التي تعرضت لحريق مروع، في مراسم تشييع جثامين الضحايا حيث وقع الحادث في الحمدانية في محافظة نينوى.

وظهر العريس منهارا من هول الفاجعة التي حصدت أرواحا كثيرة بينما كان أحد أصدقائه يمسك به خوفا عليه من السقوط على الأرض.

كما ظهرت العروس وهي منكبة على نعش أحد الضحايا وتبكي بحرقة وحسرة على المتوفين وربما على فرحتها التي لم تكتمل.

وكشف مصدر مقرب أن العروسين تمكّنا من النجاة ، نافيا ما تردد بشأن وفاة العروس.

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كما لفت المصدر إلى أن حالة العروسين النفسية ليست جيدة بسبب وقوع وفيات وإصابات بين الحضور، وأضاف قائلا: "حالتهما مدمّرة بسبب ما حدث للناس".

يذكر أن حريقا هائلا وقع مساء أمس الثلاثاء، داخل قاعة مناسبات في ‍قضاء الحمدانية بمحافظة نينوى، ما أسفر عن وقوع المئات من الضحايا، وتبعه استنفار حكومي واسع لمواجهة تداعيات الفاجعة.

وقبل قليل أعلنت السلطات الأمنية توقيف عدد من الأشخاص وبينهم مالك قاعة المناسبات.

المصدر: المرصد