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فلسطين.. إصابة طفل بحروق في هجوم للمستوطنين على مسافر يطا جنوب الخليل (صور)

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فلسطين.. إصابة طفل بحروق في هجوم للمستوطنين على مسافر يطا جنوب الخليل (صور)
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ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن طفلا يبلغ من العمر أربع سنوات أصيب بحروق، مساء يوم الجمعة، جراء رشه بالغاز السام من قبل المستوطنين في مسافر يطا جنوب الخليل.

وقال رئيس مجلس قروي سوسيا جهاد النواجعة، إن مستوطنين لاحقوا رعاة الأغنام في مسافر يطا، وقاموا برش مادة غاز الفلفل على الطفل أسيد خالد الهدار، البالغ من العمر 4 سنوات، ما أسفر عن إصابته بحروق نقل على إثرها إلى مستشفى يطا الحكومي.

فلسطين.. إصابة طفل بحروق في هجوم للمستوطنين على مسافر يطا جنوب الخليل (صور)

وأضاف أن المستوطنين اعتدوا على والد الطفل، ومنعوه من رعي أغنامه في أرضه، تمهيدا للاستيلاء عليها، وإفراغ الأراضي من المزارعين ورعاة الأغنام، بهدف توسيع مستوطنة سوسيا المقامة على أراضي المواطنين.

فلسطين.. إصابة طفل بحروق في هجوم للمستوطنين على مسافر يطا جنوب الخليل (صور)

هذا وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، يوم الجمعة، عن ارتفاع عدد إصابات الفلسطينيين إلى 26، إثر استهداف القوات الإسرائيلية مسيرات سلمية شرق القطاع.

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المصدر: وكالة الأنباء الفلسطينية

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