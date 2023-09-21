بالفيديو.. مستوطنون يعتدون على وفد أوروبي شرق رام الله

هاجم مستوطنون إسرائيليون يوم أمس الأربعاء، وفدا دبلوماسيا كان يجول في تجمع وادي السيق شرق رام الله، وقاموا بطردهم والصراخ عليهم.

وذكرت منظمة "بتسليم" غير الحكومية الإسرائيلية التي نظمت الجولة أن نشطاء يمينيين مسلحين اعترضوا جولة للدبلوماسيين، حيث لوح أحدهم بمسدس في المنطقة (ب)، مبينة أنه تم اعتقال المستوطنين من قبل الشرطة الفلسطينية.

ودانت وزارة الخارجية الفلسطينية هذا الاعتداء، معتبرة أنه "انعكاس لعقلية استعمارية عنصرية فاشية تسيطر على سلوك وهجمات تلك الميليشيات وامتداد لعمليات التطهير العرقي واسعة النطاق ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم ومنازلهم ومنشآتهم ووجودهم في عموم المناطق المصنفة "ج" بما فيها تلك الممولة أوروبيا".

פעילי ימין חמושים הפריעו לסיור דיפלומטים שארגן בצלם, אחד נופף באקדח בשטח B. המשטרה הפלסטינית עצרה אותם. pic.twitter.com/1lAGKt2zgL — B'Tselem בצלם بتسيلم (@btselem) September 20, 2023

وطالبت الوزارة بـ"مواقف أوروبية ودولية أكثر حزما لإجبار دولة الاحتلال على تفكيك تلك الميليشيات وقواعد الإرهاب التي يعيشون فيها عنوة في الأرض الفلسطينية المحتلة ومحاسبة كل من يتبناها ويمولها ويدعم ارهابها".

1/3

פעילי ימין חמושים הפריעו לסיור דיפלומטים שארגן @btselem , אחד נופף באקדח בשטח B. המשטרה הפלסטינית עצרה אותם. >> pic.twitter.com/Wr7qstg1AI — מסתכלים לכיבוש בעיניים (@Mistaclim) September 20, 2023

بدوره، قال مكتب الاتحاد الأوروبي في فلسطين إن البعثات الدبلوماسية تعرضت لـ"مضايقات عنيفة من قبل المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، خلال جولة للبعثات الدبلوماسية الأوروبية وغير الأوروبية في التجمعات الفلسطينية المهجرة أو المهددة بالتهجير، الواقعة ضمن المناطق المصنفة "ج" بحسب اتفاق أوسلو".

ودعا السلطات الإسرائيلية إلى "اتخاذ إجراءات ضد المستوطنين العنيفين وتفكيك المواقع الاستيطانية غير القانونية وتوفير الحماية للسكان الفلسطينيين تحت الاحتلال".

סיור דיפלומטים על קהילות מאוימות מתוודע לנציגים האלימים של ״אם תרצו״. תודה לאם תרצו על הסרת המסכות, בעזרתם הדוחות שייצאו בעקבות הסיור יתווכו לעולם את האמת על הטיהור האתני בגדה המערבית ועל אלימות המתנחלים. pic.twitter.com/pj0T1L3z9D — מסתכלים לכיבוש בעיניים (@Mistaclim) September 20, 2023

المصدر: RT + teller report