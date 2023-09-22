مقتل فلسطيني برصاص القوات الإسرائيلية غرب جنين

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية فجر اليوم الجمعة، مقتل فلسطيني متأثرا بإصابته خلال اقتحام القوات الإسرائيلية قرية كفر دان، غرب جنين، بالضفة الغربية.

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ووفق وكالة "وفا" الفلسطينية الرسمية للأنباء، فإن الشاب عبد الله عماد أبو الحسن من بلدة اليامون غرب جنين، أصيب برصاصة في بطنه، وقد توفي على إثر إصابته.

واندلعت مواجهات في كفردان، عقب اقتحام القوات الإسرائيلية، التي أطلقت الأعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز باتجاه شبان فلسطينيين، ما أدى إلى إصابة أبو الحسن برصاصة في البطن، وقد نقل إلى المستشفى، حيث أعلن الأطباء عن وفاته.

يذكر أن 4 شبان بينهم طفل، قتلوا خلال عدوان إسرائيلي على مخيم جنين، يوم الاربعاء الماضي، وهم: عطا ياسر عطا موسى (29 عاما) من قرية مركة جنوب جنين، ومحمود علي نافع السعدي (23 عاما)، ومحمود خالد عرعراوي (24 عاما)، والطفل رأفت عمر خمايسة (15 عاما).

ويأتي إعلان خبر وفاة الشاب أبو الحسن، عقب ساعات من اقتحام قوة كبيرة من الجيش الإسرائيلي يوم الخميس، حي رفيديا غرب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، حيث أصيب فلسطيني بشظايا رصاص وآخرين بالاختناق.

المصدر: وفا