مرجع ديني عراقي يحذر من "زلازل وكوارث" قد تصيب بلاده ويعرض الأسباب

أطلق المرجع الديني العراقي جواد الخالصي تحذيراته إلى المسؤولين العراقيين في الحكومة من حدوث زلازل وكوارث قد تصيب البلاد، وعزا ذلك إلى "انتشار الفساد" في البلاد.

ودعا المرجع الخالصي في خطبة الجمعة في مدينة الكاظمية، إلى "إزالة مظاهر الفساد المنتشرة في البلاد خصوصاً مظاهر حانات شرب الخمور ودور البغاء والتعري والانفلات والميسر والربا وأكل أموال الناس بالباطل وإهمال الفقراء والمستضعفين والمرضى".

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وقال في خطبته: "نرى معاناة الناس في كل مكان وفي كل المواقع".

وتابع قائلا: "هذا هو بمثابة إنذار للمسؤولين في الحكومة بأن ينتبهوا لمصالح شعبهم وبلادهم وإلّا سيأتيهم الله تعالى بالزلازل والكوارث والبلاء".

تجدر الإشارة إلى أن العراق شهد تظاهرات كبيرة في مناطق الوسط والجنوب خلال العام 2019 احتجاجاً على استشراء البطالة في المجتمع، وتفشي الفساد المالي والإداري في الدوائر والمؤسسات الحكومية، وتردي الواقع الخدمي والمعيشي.

وهو ما دفع رئيس الحكومة السابقة عادل عبد المهدي إلى الاستقالة تحت الضغط الشعبي والذهاب إلى إجراء انتخابات مبكرة للخروج من الأزمة السياسية التي عصفت بالبلاد.

من جهتها، دعت تقارير دولية مؤخرا العراق إلى تفكيك الفساد جذريا بعدما تنامى خلال العقدين الماضيين إلى مستوى لم يعد بالإمكان السيطرة عليه، في كل جانب من جوانب المجتمع العراقي تقريبا.

وفي سنوات سابقة، حثّ المرجع الديني الخالصي أيضا إلى اتباع إجراءات "تحصين" من فيروس كورونا منها اللجوء إلى الدعاء.

المصدر: شفق نيوز