الصدر يعزو الكوارث الطبيعية والحروب إلى "الذنوب والشذوذ والخنوع والفساد"

عزا زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، اليوم الأحد، الكوارث الطبيعية والحروب إلى "الذنوب والشذوذ والخنوع والفساد" في إشارة إلى الكوارث الطبيعية التي شهدها العالم مؤخرا.



وقال في تغريدة على موقع X (تويتر سابقا): "ما دام البلاء على أهل الأرض مستمرا فهذا يعني أن سخط الله على أهل الأرض ما زال مستمرا، فقد كثرت الزلازل والفيضانات والأعاصير والأوبئة والحروب بسبب الذنوب والشذوذ والخنوع والفساد".

وأضاف: "فاتقوا الله، وأكثروا من الاستغفار والصيام والصدقات وأكثروا الطاعات وهذا غير خاص بدين دون آخر، فالبلاء قد عم ولكن ما هو مطلوب من المسلمين أكثر من غيرهم ومن العراقيين بصورة مشددة، قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون. غفرانك ربنا وإليك المصير".



المصدر: RT