السلطات الكويتية تتحرك بعد فيديو "المهدي المنتظر"

تحركت السلطات الكويتية سريعا، يوم الجمعة، بعد تداول مقطع فيديو لسيدة في أحد المجمعات التجارية ادعت فيه أنها "المهدي المنتظر".

وقالت وزارة الداخلية الكويتية في تدوينة على "إكس" إن السلطات تحركت بعد تداول مقطع الفيديو على بعض مواقع التواصل الاجتماعي وثق ظهور سيدة في أحد المجمعات التجارية بحالة غير طبيعية.

وأفادت الداخلية بأنها اتخذت كافة الإجراءات اللازمة بشأن الواقعة من قبل الجهات المعنية.

الإعلام الأمني:



بشأن مقطع الفيديو المتداول على بعض مواقع التواصل الاجتماعي ويتضمن ظهور سيدة في أحد المجمعات التجارية بحالة غير طبيعية.



تؤكد الإدارة أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بشأن الواقعة من قبل الجهات المعنية. — وزارة الداخلية (@Moi_kuw) September 22, 2023

وكانت وسائل إعلام كويتية قد قالت إن الفيديو سجل في "مجمع الأفنيوز" وأن السيدة كانت تصرخ بصوت عالي وتدعي أنها "المهدي المنتظر".

فيديو / سيدة تصرخ بصوت عالي في مجمع الافنيوز تدعي انها «المهدي المنتظر». pic.twitter.com/shEYIN7YhS — المجلس (@Almajlliss) September 22, 2023

المصدر: RT