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السلطات الكويتية تتحرك بعد فيديو "المهدي المنتظر"

أخبار العالم العربي

السلطات الكويتية تتحرك بعد فيديو
AFP
السلطات الكويتية تتحرك بعد فيديو "المهدي المنتظر" (صورة من الأرشيف)
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تحركت السلطات الكويتية سريعا، يوم الجمعة، بعد تداول مقطع فيديو لسيدة في أحد المجمعات التجارية ادعت فيه أنها "المهدي المنتظر".

وقالت وزارة الداخلية الكويتية في تدوينة على "إكس" إن السلطات تحركت بعد تداول مقطع الفيديو على بعض مواقع التواصل الاجتماعي وثق ظهور سيدة في أحد المجمعات التجارية بحالة غير طبيعية.

وأفادت الداخلية بأنها اتخذت كافة الإجراءات اللازمة بشأن الواقعة من قبل الجهات المعنية.

وكانت وسائل إعلام كويتية قد قالت إن الفيديو سجل في "مجمع الأفنيوز" وأن السيدة كانت تصرخ بصوت عالي وتدعي أنها "المهدي المنتظر".

المصدر: RT

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