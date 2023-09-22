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تصرخ بصوت عال.. امرأة في الكويت تدعي أنها "المهدي المنتظر" (فيديو)

مجتمع

تصرخ بصوت عال.. امرأة في الكويت تدعي أنها
تصرخ بصوت عال.. امرأة في الكويت تدعي أنها "المهدي المنتظر"
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وثق مقطع فيديو متداول في الكويت سيدة تصرخ في بهو أحد المجمعات التجارية وتدعي أنها "المهدي المنتظر".

وقالت السيدة وهي في حالة هستيرية "أنا الإمام المهدي عليه الصلاة والسلام، إمام المرسلين يوم الدين العظيم".

وذكر المدونون ومستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي أن الفيديو تم تصويره في مجمع "الأڤنيوز".

وأثار الفيديو غضب نشطاء منصة "إكس" (تويتر سابقا) الذين تساءلوا عن هدف السيدة وسبب صراخها بهذه الطريقة.

وطالب العديد بكشف ملابسات الفيديو والقبض على السيدة ومعاقبتها.

المصدر: وسائل التواصل الاجتماعي

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