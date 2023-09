محادثات إيطالية جزائرية بنيويورك للعمل معا بشأن الهجرة

#UNGA78 | Ho incontrato il Min. algerino @AhmedAttaf_Dz. Continuiamo a lavorare insieme 🇮🇹 🇩🇿 per rafforzare iniziative in ambito migratorio per fermare gli arrivi irregolari nel Mediterraneo. Urgenza di stabilizzare il Sahel e crisi in Niger al centro dei colloqui. pic.twitter.com/QzONJ7Qr12