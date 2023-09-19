محادثات إيطالية جزائرية بنيويورك للعمل معا بشأن الهجرة

أجرى وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، مع نظيره الجزائري أحمد عطاف، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، محادثات ثنائية بشأن تعزيز المبادرات في مجال الهجرة.

وقال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني: "التقيت نظيري الجزائري الوزير أحمد عطاف"، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وكتب الوزير تاياني على موقع "إكس": "نحن نواصل العمل معا بصفتنا إيطاليا والجزائر"، بهدف "تعزيز المبادرات في مجال الهجرة ولوقف ورود الوافدين غير الشرعيين عن طريق البحر الأبيض المتوسط".

#UNGA78 | Ho incontrato il Min. algerino @AhmedAttaf_Dz. Continuiamo a lavorare insieme 🇮🇹 🇩🇿 per rafforzare iniziative in ambito migratorio per fermare gli arrivi irregolari nel Mediterraneo. Urgenza di stabilizzare il Sahel e crisi in Niger al centro dei colloqui. pic.twitter.com/QzONJ7Qr12 — Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) September 19, 2023

وذكر نائب رئيس الوزراء، أن "الحاجة الملحة لتحقيق الاستقرار في منطقة الساحل والأزمة في النيجر كانتا في مركز اهتمام المحادثات الثنائية".

وقد بدأت أعمال الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة تحت شعار "إعادة بناء الثقة وجسور التضامن العالمي"، بحفل استقبال يقيمه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

وستستمر قمة الأمم المتحدة لمدة أسبوع، حيث ستركز على إحياء أهداف التنمية المستدامة الـ17 للقضاء على الفقر والجوع، وتحسين التعليم والرعاية الصحية.

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المصدر: RT