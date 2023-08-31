الخارجية الإيطالية: ندعم مبادرة الجزائر للتسوية في النيجر

رحب وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني بالمبادرة الجزائرية للتسوية في النيجر، والتي تتضمن مرحلة انتقالية لمدة 6 أشهر.

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وقال تاياني للصحفيين في الاجتماع غير الرسمي لوزراء خارجية بلدان الاتحاد الأوروبي بمدينة توليدو الإسبانية: "هناك اقتراح جيد من جانب الجزائر من للتسوية الدبلوماسية. لذلك يجب علينا العمل يوما بعد يوم لدعم الديمقراطية. وسيكون الاقتراح الجزائري للمرحلة الانتقالية لمدة 6 أشهر والانتخابات المقبلة فكرة جيدة".

وأضاف: "ندعم مجموعة "إيكواس"، لكن موقفنا يؤيد الحل الدبلوماسي وليس القتال ضد النيجر... علينا أن ندافع عن الديمقراطية بالدبلوماسية وليس بالسلاح".

واستولى جيش النيجر على السلطة في الـ26 من الشهر الماضي، وبرر القائد السابق للحرس الرئاسي الجنرال عمر عبد الرحمن تياني الإطاحة بالرئيس محمد بازوم بإخفاقه أمنيا واقتصاديا واجتماعيا، في بلد يتوسط أفقر دول العالم ويعاني نشاط المجموعات المسلحة.

وهدد المجلس العسكري بتقديم الرئيس المخلوع محمد بازوم للقضاء ومحاكمته بتهمة "الخيانة العظمى" و"تقويض أمن" البلاد في حال تدخل مجموعة "إيكواس" عسكريا في النيجر.

ودانت "إيكواس" هذا التهديد وقالت إنه استفزازي، ويتناقض مع الإرادة الممنوحة للسلطات العسكرية لجمهورية النيجر، لاستعادة النظام الدستوري بالوسائل السلمية.

المصدر: نوفوستي