بعد الزيارة الفاشلة لنولاند.. تهديد خطير من المجلس العسكري في النيجر

أكد مسؤولان غربيان لوكالة "أسوشيتدبرس" أن المجلس العسكري في النيجر هدّد بإعدام الرئيس المخلوع محمد بازوم في حال تدخلت الدول المجاورة عسكريا في البلاد.

وصرّح المسؤولان للوكالة بأن أعضاء المجلس العسكري في النيجر قالوا لدبلوماسية أمريكية كبيرة إنهم سيعدمون الرئيس المخلوع بازوم إذا حاولت دول المنطقة التدخل عسكريا لإعادته إلى السلطة.

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وذكر أحد المسؤولين، والذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الموقف، إن ممثلين عن المجلس العسكري أبلغوا وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية، فيكتوريا نولاند، بالتهديد الموجّه إلى بازوم خلال زيارتها للبلاد هذا الأسبوع.

بدوره، أكّد مسؤول أمريكي تلك الرواية، متحدثا أيضا شريطة عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخوّل بالتحدث إلى وسائل الإعلام.

هذا وكان قادة الانقلاب في النيجر قد عزلوا بازوم يوم 26 يوليو الماضي، ومن جهته، يقول بازوم إنه محتجز كرهينة في مقر إقامته.

وقبل يومين، كشفت شبكة "سي إن إن" أن زيارة نولاند إلى النيجر كانت غير مثمرة، على الرغم من محادثاتها "الصريحة". وقالت القناة إن "نائبة وزير الخارجية قالت إنها أجرت محادثات صريحة، لكنها لم تسفر عن نتائج".

وذكرت أن الزيارة أسفرت عن تقليص احتمالات الحل العسكري للوضع الراهن في البلاد، لأن ذلك يتعارض مع مصالح السكان في المنطقة.

المصدر: أ ب + نوفوستي