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بلينكن يطالب بالإفراج عن رئيس النيجر

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بلينكن يطالب بالإفراج عن رئيس النيجر
AP
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أجرى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن محادثات هاتفية مع رئيس النيجر محمد بازوم، دعا في أعقابها المجلس العسكري إلى إطلاق سراحه هو وعائلته.

وكتب بلينكن على "إكس" (تويتر سابقا): "تحدثت إلى رئيس النيجر بازوم لإطلاعها على جهودنا المستمرة لإيجاد حل سلمي للأزمة الدستورية الحالية في بلاده. وتجدد الولايات المتحدة مطالباتها بالإفراج الفوري عنه وعن عائلته".

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وأكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر في وقت سابق أن واشنطن لا تزال تأمل بالتوصل الى حل دبلوماسي في النيجر يعيد الأمور إلى نصابها.

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي  تعليق برامج مساعدات تمنحها واشنطن للنيجر، على خلفية الانقلاب.

المصدر: RT

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