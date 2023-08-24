الخارجية الجزائرية: تبون يثق بوجود إمكانية للحل السياسي في النيجر

أكد وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، أن الرئيس عبد المجيد تبون، يؤمن بضرورة العودة إلى النظام الدستوري في النيجر، موضحا بأن المجال لا يزال متاحا لحل سياسي تفاوضي للأزمة.

وقال عطاف: "الرئيس عبد المجيد تبون، رافع بكل حزم وعزم من أجل الاحترام الكامل للإطار القانوني والإفريقي الذي يحذر ويرفض التغييرات غير الدستورية للحكومات، كما يؤمن بضرورة العودة إلى النظام الدستوري في النيجر والحفاظ على المكتسبات التي حققها هذا البلد الشقيق".

وحسب ما أفاد به بيان للوزارة حل الوزير عطاف، بأبوجا، عاصمة نيجيريا في مستهل الجولة التي يقوم بها بتكليف من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، مساء أمس الأربعاء، . كما أجرى الوزير مشاورات مع نظيره النيجيري، يوسف مايتما توجار.

وشرع عطاف، ابتداء من الأربعاء. في زيارات عمل إلى كل من نيجيريا وبنين وغانا.

هذا وقال مبعوث "إيكواس" إلى النيجر الرئيس النيجيري السابق عبد السلام أبو بكر، إن المشاورات مع المجلس العسكري، أظهرت أن عودة الرئيس المعزول محمد بازوم للسلطة مستحيلة. وأكد أنه متفائل بالتوصل إلى حل سلمي للأزمة.

كما التقى رئيس المجلس العسكري في النيجر عبد الرحمن تشياني مساء الأربعاء، وفدا من علماء المسلمين في نيجيريا برئاسة الشيخ بالا لو عبدالله، وعقد مباحثات مع الوفد بحضور أعضاء "المجلس الوطني لحماية الوطن" والجمعيات الإسلامية بالنيجر.

تجدر الإشارة إلى أن موسكو أوضحت أن الحل العسكري لتسوية الأزمة في النيجر "قد يؤدي إلى مواجهة طويلة الأمد وزعزعة استقرار الوضع في منطقة الساحل والصحراء".

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المصدر: صحيفة "النهار" الجزائرية + RT