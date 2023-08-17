قادة أركان إيكواس يهددون.. سنعيد النظام الدستوري في النيجر

بدأ قادة جيوش دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) اجتماعهم لوضع اللمسات الأخيرة على خطة محتملة لنشر قوات احتياط بالنيجر تمهيدا للتدخل العسكري.

في وقت تواصل فيه المجموعة الحراك الدبلوماسي في نيامي من أجل حل الأزمة سياسيا حسب قولها ..

تحركات الايكواس تأتي تزامناً مع تصريحات فرنسية داعمة للتدخل العسكري.. في ظل تنسيق متواصل مع واشنطن حسب تصريح الخارجية الفرنسية..

وعليه.. أي مسار هو المرجح لحل ملف النيجر.. التفاوض السياسي ّأم التدخل العسكري؟ وهل تاريخ التدخلات للمجموعة الاقتصادية في سيناريوهات مشابهة يرجح قدرتها على حل الملف المرشح حسب كثر لتحويل القارة لأفغانستان جديدة؟

Your browser does not support audio tag.