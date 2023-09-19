بدء أعمال الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة

بدأت أعمال الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة تحت شعار "إعادة بناء الثقة وجسور التضامن العالمي"، بحفل استقبال يقيمه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

وسيلي الحفل عند الساعة 9 افتتاح المناقشة العامة للدورة وعند الساعة 3 من بعد الظهر، سيقام حدث تحت عنوان: "نحو بنية مالية دولية عادلة".

وستستمر قمة الأمم المتحدة لمدة أسبوع، حيث ستركز على إحياء أهداف التنمية المستدامة الـ17 للقضاء على الفقر والجوع، وتحسين التعليم والرعاية الصحية.

المصدر: RT