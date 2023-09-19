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بدء أعمال الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة

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بدء أعمال الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة
AFP
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بدأت أعمال الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة تحت شعار "إعادة بناء الثقة وجسور التضامن العالمي"، بحفل استقبال يقيمه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

وسيلي الحفل عند الساعة 9 افتتاح المناقشة العامة للدورة وعند الساعة 3 من بعد الظهر، سيقام حدث تحت عنوان: "نحو بنية مالية دولية عادلة".

وستستمر قمة الأمم المتحدة لمدة أسبوع، حيث ستركز على إحياء أهداف التنمية المستدامة الـ17 للقضاء على الفقر والجوع، وتحسين التعليم والرعاية الصحية.

المصدر: RT

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