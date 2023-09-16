السعودية.. مقطع فيديو للقبض على مواطنين صدما مركبة رسمية عمدا ومارسا التفحيط يثير تفاعلا (فيديو)

أعلنت وزارة الداخلية السعودية يوم السبت، القبض على مواطنين لصدمهما مركبة رسمية عمدا وممارسة التفحيط في وادي الدواسر.

ونشرت الداخلية مقطع فيديو للواقعة، مشيرة إلى أن قوة المهمات الخاصة بشرطة محافظة وادي الدواسر قبضت على مواطنين لصدمهما مركبة رسمية عمدا وممارسة التفحيط (التشفيط) والقيادة بتهور في مكان عام، معرضين حياة الآخرين للخطر.

وأكدت الوزارة أنه جرى إيقاف المواطنَين واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما إلى النيابة العامة، فيما يجري البحث والقبض على من وثق المحتوى المرئي بذلك، لمخالفته قانون جرائم المعلوماتية.

🎥 | قوة المهمات والواجبات الخاصة بشرطة محافظة وادي الدواسر تقبض على شخصين لصدمهما مركبة رسمية عمدًا وممارسة التفحيط والقيادة بتهور pic.twitter.com/b4zPnNHYNy — الأمن العام (@security_gov) September 16, 2023

وتفاعل رواد مواقع التواصل مع مقطع الفيديو، حيث أثنوا على عمل قوات الأمن، وعلق أحدهم قائلا: "قواكم الله..والله أن أغلب هالمتهورين يكونون متعاطين شي"، وأضاف آخر: "كفو قواكم الله"، وكتب أحدهم معلقا: "قواكم الله وبارك في جهود رجال الأمن".

المصدر: RT