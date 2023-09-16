بينها الداخلية والدفاع.. السعودية توقف 134 شخصا في قضايا فساد بعدد من الوزارات
أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد توقيف مسؤولين في وزارتي الدفاع والداخلية وعدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية في إطار التحقيق بعدد من القضايا الجنائية والإدارية.
ونقلت وكالة الأنياء السعودية "واس" عن هيئة الرقابة ومكافحة الفساد إعلانها أنها قامت بـ3452 جولة رقابية، والتحقيق مع 340 مشتبها بهم من ضمنهم موظفون من وزارات الداخلية والدفاع والعدل والصحة والتعليم والشؤون البلدية والقروية والإسكان وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
وأكدت الهيئة إيقاف 134 متهما، لتورطهم بتهم الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي وغسل الأموال والتزوير.
وأشارت الهيئة إلى أنه، وفقا لنظام الإجراءات الجزائية، فقد تم أطلاق سراح عدد منهم بكفالة.
#هيئة_الرقابة_ومكافحة_الفساد تباشر عدداً من القضايا الجنائية والإدارية خلال شهر صفر 1445 هـ pic.twitter.com/5XY7WLHLkG— هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (@nazaha_gov_sa) September 16, 2023
المصدر: RT