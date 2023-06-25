السلطات السعودية تلقي القبض على ضابطين في وزارة الدفاع

أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية "نزاهة" أنها تعاملت مع عدد من قضايا فساد.

وقالت الهيئة في بيان أنه تم إيقاف ضابطي صف في وزارة الدفاع ومقيمين اثنين في قضية تقديم مستندات غير صحيحة تم بموجبها صرف مبلغ 1300000 ريال بطريقة غير نظامية، واقتسام المبلغ المصروف.

كما ألقت السلطات القبض على 3 مقيمين في قضية تحويل 2981000 ريال الى الخارج من أحد البنوك دون رفع بلاغ اشتباه عن الحساب للبنك المركزي، حيث تم القبض بالجرم المشهود عليهم لحظة تسليمهم مبلغ 4000 ريال لموظف البنك

وقالت الهيئة أنه تم إيقاف ستة مقيمين يعملون بشركات متعاقدة مع مستشفيات حكومية قاموا بالاستيلاء على أدوية غير مخصصة للبيع بقيمة تبلغ 1031000 ريال.

كما تم القبض على شخص قدم رشوة لأحد منسوبي الأدلة الجنائية، مقابل تبديل عينات (DNA) لإثبات نسب.

كما ألقت السلطات القبض، بحسب هيئة "نزاهة"، على اشخاص في وقائع رشى بقضايا استخراج منح أراضٍ، وإنهاء إجراءات طلب تمويل عقاري بطريقة غير نظامية تورط فيها رجل أعمال، وقضية عدم تسجيل مخالفات على شركة متعاقدة، وقضية تغاضي عن مخالفات إنشائية في مبنى مملوك لرجل أعمال (تم إيقافه)، وقضية إعداد تقرير مساحي مخالف للواقع، وقضية تسهيل صرف الدفعات الخاصة لقرض عقاري بطريقة غير نظامية، وإصدار وكالات شرعية بأسماء أشخاص وهميين ومحاولتهم الحصول على إعانات حكومية باستخدام تلك الوكالات، وقضايا أخرى.

المصدر: "واس"