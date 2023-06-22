السعودية.. إعدام مواطن قتل لبنانيا وسلبه أموالا في منطقة الرياض

أصدرت وزارة الداخلية السعودية اليوم الخميس، بيانا بشأن تنفيذ حكم القتل حدا (إعدام) بأحد الجناة في منطقة الرياض.

وقالت الداخلية السعودية في بيانها: "أقدم أحمد بن علي بن أحمد ربيع ـ سعودي الجنسية ـ على قتل وليد محمود علم - لبناني الجنسية - في منزله وذلك بطعنه بسكين عدة طعنات وسلبه مبلغا ماليا بعد قتله".

وأضاف البيان: "بفضل من الله، تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، ولأن ما أقدم عليه كان على وجه يأمن معه المجني عليه من غائلته، فقد تم الحكم بقتله حدا لقتله المجني عليه غيلة، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا وأيد من مرجعه".

وتابع: "وقد تم تنفيذ حكم القتل حدا بالجاني أحمد بن علي بن أحمد ربيع ـ سعودي الجنسية ـ يوم الخميس بتاريخ 04 ذي الحجة 1444هجري الموافق 22 يونيو 2023 بمنطقة الرياض".

وأكمل البيان: "ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره، والله الهادي إلى سواء السبيل".

المصدر: "واس"