السعودية.. القتل تعزيرا بحق قاتل القرهدي حرقا داخل مركبته

نفذت السلطات السعودية يوم الخميس حكم القتل تعزيرا بحق متهم أدين بحرق رجل داخل مركبته.

وأصدرت الداخلية السعودية بيانا بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيرا في منطقة مكة المكرمة بحق بركات بن جبريل بن بركات العاطفي الكناني (سعودي الجنسية)، لإقدامه على قتل بندر بن طه بن محمد القرهدي (سعودي الجنسية) وذلك بسكب مادة البنزين على المجني عليه داخل مركبته وإشعاله النار في حي الإسكان الجنوبي في جدة، مما تسبب في تعرض المجني عليه لحروق ووفاته نتيجة لذلك.

كما تسبب ما أقدم عليه المتهم الكناني، باحتراق أربع سيارات.

وأشارت الداخلية إلى أن المتهم كان بحوزته مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، مؤكدة أنه كان يتعاطى تلك المادة المخدرة.

وفي تفاصيل الواقعة، تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه.

ونظرا لبشاعة الجريمة وشناعتها ولكون القتل بالتحريق فيه تعذيب للمقتول ولعدم نجدة الجاني للمجني عليه مما يدل على تأصيل الإجرام في نفسه، فقد تم الحكم بقتله تعزيرا وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا وأيد من مرجعه.

وأكدت الداخلية أن صدور الحكم وإنفاذ ما تقرر شرعا بالقتل تعزيرا بحق الجاني بركات بن جبريل الكناني، يأتي بسبب بشاعة ما اقترفه وتحقيقا للعدل وردعا، مشيرة إلى أنه تم التنفيذ بعد استيفاء كامل الضمانات القضائية.

هذا، وأعرب طه بن محمد القرهدي والد الضحية بندر بن طه بن محمد القرهدي، عن شكره للملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وذلك بعد تنفيذ حكم القتل تعزيرا بحق قاتل ابنهه.

وقال طه القرهدي لـ"عكاظ" إنه وبعد 6 أشهر من الحادثة الشنيعة والجريمة المروعة التي ارتكبها الجاني بحق نجله بندر القرهدي "تلقيت الخبر بتنفيذ حكم القتل تعزيرا بحق الجاني، بفضل الله وبعدالة قيادة المملكة".

المصدر: "عكاظ"