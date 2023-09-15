مصدر: زيادة مدة قطع الكهرباء في مصر لساعتين ولا تعليمات جديدة بشأن إلغاء خطة تخفيف الأحمال

أفاد موقع "مصراوي" نقلا مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء أن أي تعليمات لم تصدر بشأن إلغاء خطة تخفيف الأحمال بشأن الكهرباء في جميع أنحاء مصر، مشيرا إلى أن القرار لا يزال ساريا حتى الآن.

وأوضح موقع "مصراوي" نقلا عن المصدر، أن "الأيام الماضية شهدت زيادة فترة تخفيف الأحمال من ساعة إلى ساعتين بمختلف المناطق، عدا الاستراتيجة منها، وفقا لما حدده مركز التحكم القومي للكهرباء"، لافتا إلى أنه "لا توجد معلومات مؤكدة بشأن نهاية خطة التخفيف اليوم أو غدا".

كما أضاف أن "التقلبات الجوية وارتفاع درجات الحرارة يؤثران على نسب استهلاك الوقوع من المازوت بمحطات إنتاج الكهرباء"، موضحا أن "شركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية ملتزمة بتنفيذ جداول التخفيف المعلنة من قبل مجلس الوزراء".

وكان مجلس الوزراء، أعلن في الـ 31 من يوليو الماضي، خطة تخفيف أحمال الكهرباء، التي سيتم تنفيذها ابتداء من الساعة 12 ظهرا، في المحافظات المختلفة، بعد التنسيق بين وزارتي الكهرباء والبترول.

وقال بيان صادر عن مجلس الوزراء، إنه "سيتم نشر خطة تخفيف الأحمال فى كل محافظة تباعا، وفقا لجداول تتضمن المدن والأحياء المختلفة، والتوقيتات الزمنية".

وبحسب وسائل إعلام مصرية، شكا عدد من المواطنين على مدار الساعات الماضية، من زيادة مدة انقطاع الكهرباء إلى ساعتين بدلا من ساعة واحدة، كما هو المعتاد منذ بداية خطة الحكومة لتخفيف الأحمال.

إقرأ المزيد

إقرأ المزيد

المصدر: موقع "مصراوي"