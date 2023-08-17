بقرار من السيسي.. الحكومة المصرية تصدر قرارا بشأن الكهرباء

وافق مجلس الوزراء المصري على استصدار قرار من وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بتثبيت أسعار بيع الكهرباء المطبقة حاليا، بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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وقررت الحكومة مد إرجاء تطبيق الزيادة المقررة في تعريفة بيع الطاقة الكهربائية المعتمدة، لستة أشهر أخرى، حتى أول يناير 2024، وبذلك تكون الدولة أرجأت الزيادات المقررة سلفا لمدة 18 شهرا، مراعاة للظروف والتحديات الاقتصادية.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد كشف عن سبب أزمة انقطاع الكهرباء وتخفيف الأحمال التي تعرضت لها البلاد خلال الفترة الماضية.

وقال السيسي خلال لقائه بعدد من أهالي مطروح: "اضطرينا نخفف الأحمال لإن حجم الوقود المطلوب لتشغيل المحطات بقى عبء علينا بعد زيادة أسعار الوقود".

وأضاف: "احنا بنبيع الوقود بالجنيه ولكننا بنشتريه للمحطات ولكل العربيات بالدولار، لما يكون فيه أزمة لازم نستحملها كلنا واحنا مبنخبيش عليكم حاجة، وكل تحدي هنقدر نعبره مش بجهد الدولة ولكن بفهم الناس وعملهم وصبرهم".

المصدر: RT