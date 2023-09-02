مصادر تتحدث عن استمرار ترشيد استهلاك الكهرباء في مصر

كشفت مصادر مطلعة بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن ترجيح استمرار خطة ترشيد استهلاك الكهرباء، وتخفيف الأحمال خلال الشهر الجاري، وفقا لموقع "القاهرة 24" المصري.

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وأوضحت المصادر، أنه كان من المقرر انتهاء خطة ترشيد استهلاك الكهرباء ووقف تخفيف الأحمال اليوم أول أيام شهر سبتمبر، ولكن تحسبًا لعدم استقرار درجات الحرارة وارتفاعها بشكل غير مسبوق مره أخرى، من المرجح استمرار خطة تخفيف الأحمال خلال شهر سبتمبر.

وفي وقت سابق، كشفت مصادر أنه من المقرر أن يتم الإعلان عن القرار من قبل مجلس الوزراء، ولكن توقيت الإعلان لم يحدد بعد.

وقد قرر مجلس الوزراء، يوم الأربعاء الماضي، وقف عمل الموظفين يوم الأحد بنظام الـ أون لاين من المنزل، على أن يتم العودة للعمل بالنظام العادي بداية من شهر سبتمبر 2023، وذلك بعدما أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عمل الموظفين من المنزل أون لاين، يوم الأحد من كل أسبوع طوال شهر أغسطس، للموظفين في المصالح الحكومية والمباني الخدمية غير المرتبطة بالتعامل المباشر مع الجمهور، لتخفيف الأحمال، ضمن خطة تخفيف أحمال الكهرباء.

المصدر: القاهرة 24