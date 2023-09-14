مراسل RT: التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في مخيم عين الحلوة

أفاد مراسل RT بأنه تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في مخيم عين الحلوة لللاجئين الفلسطينيين بين الأطراف المتنازعة، حيث يبدأ سريان هذا الاتفاق عند السادسة من مساء اليوم الخميس.

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وأوضح مراسلنا أن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري نجح في مساعيه، بعد لقائه بقيادات الفصائل الفلسطينية، للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار داخل مخيم عين الحلوة.

وأشار مراسل RT في لبنان إلى أن حصيلة الاشتباكات المستمرة منذ أسبوع في مخيم عين الحلوة بين عناصر من حركة "فتح" وجماعات متشددة، ارتفعت اليوم إلى 18 قتيلا وأكثر من 100 جريح، في حين زار قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون صباحا مدينة صيدا، واطلع من كبار الضباط على مجريات الاشتباكات الدائرة في المخيم، التي امتدت إلى خارجه لتلحق أضرارا في مبان ومراكز حكومية وعسكرية ومؤسسات وإدارات عامة في الأحياء والقرى المحيطة.

يذكر أن الاشتباكات عادت في الثامن من سبتمبر إلى مخيم عين الحلوة، حيث اشتدت فجرا بعد خروقات امتدت طوال الليل بين عناصر من حركة فتح وجماعات متشددة واستخدمت فيها القذائف والأسلحة الرشاشة.

المصدر: RT