7 قتلى وأكثر من 37 جريحا في اشتباكات مخيم عين الحلوة

يخيم الهدوء الحذر على مخيم عين الحلوة صيدا جنوبي لبنان، بعد أن اشتدت حدة الاشتباكات مساء أمس الأربعاء حيث ارتفع عدد القتلى إلى 7، والجرحى إلى أكثر من 37.

ورغم إعلان حركتي "فتح" و"حماس" صباح أمس الأربعاء أنه تم الاتفاق على الالتزام بتثبيت وقف إطلاق النار بمخيم عين الحلوة، وتسليم المتهمين باغتيال قائد الأمن الوطني الفلسطيني أبو أشرف العرموشي، تجددت الاشتباكات بعد ظهر اليوم نفسه، واشتدت حدتها فجر اليوم الخميس.

وحسب موقع "النشرة" اللبناني، فقد تركزت الاشتباكات التي استخدم فيها كافة أنواع الأسلحة الرشاشة، إلى جانب القذائف، على محور حطين- جبل الحليب، والبركسات- بستان القدس- الطوارئ، وأسفرت في حصيلة أولية عن سقوط 7 قتلى وأكثر من 37 جريحا.

ونظرا لاشتداد الاشتباكات، أقفلت الدوائر الرسمية في سرايا صيدا الحكومي بناء على قرار محافظ الجنوب منصور ضو، وأعلنت الجامعة اللبنانية فرع صيدا عن تأجيل الامتحانات إلى موعد يحدد لاحقا.

وأفاد مراسل RT بأن الهدوء الحذر يخيم على مخيم عين الحلوة، تخرقه بعض رشقات رصاص بين حين وآخر.

ووجهت مدير عام "الأونروا" في لبنان دوروثي كلاوس نداء إلى جميع الجهات في مخيم عين الحلوة لوقف إطلاق النار واعطاء الأولوية للسلام".

وكتبت في منشور عبر منصة X: "أعمال عنف غير مسبوقة تدمر عين الحلوة، أكبر مخيم للاجئين الفلسطينيين في لبنان، ويهرب السكان دون أن يجدوا مكانا يلجأون إليه. في خضم الأزمة المالية، أصبحت قدرة "الأونروا" على إعادة الإعمار مرهقة. نداء عاجل لجميع الجهات: وقف إطلاق النار وإعطاء الأولوية للسلام".

Unprecedented violence devastates #EinElHilweh, Lebanon's largest #PalestineRefugee camp. Residents flee with nowhere to turn. Amid a financial crisis, @UNRWA's ability for reconstruction is strained. Urgent call to all parties: cease fire and prioritize peace. — Dorothee Klaus (@DUALEBField) September 13, 2023

يذكر أنه في الثامن من سبتمبر عادت الاشتباكات إلى مخيم عين الحلوة، بين عناصر من حركة فتح وجماعات متشددة.

المصدر: "النشرة" + RT